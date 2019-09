Napoli, Chiriches va al Sassuolo: prestito con obbligo di riscatto

«Il Napoli ufficializza la cessione di Vlad Chiriches al Sassuolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto». Con questo breve comunicato il Napoli ufficializza la cessione di Vlad Chiriches alla società neroverde che milita in Serie A. Il Sassuolo aveva cercato con insistenza Chiriches nelle ultime settimane e con l'offerta giusta è riuscito a strappare il suo sì ed il sì di Giuntoli.



Il difensore romeno era arrivato in azzurro nell'estate del 2015. Con la maglia del Napoli, Chiriches ha collezionato 48 presenze e 4 gol. La sua esperienza, però, è stata condizionata dai numerosi infortuni che, anche nell'ultimo hanno, non gli hanno permesso di dare il massimo alla squadra di Ancelotti.



