Napoli, dalla Turchia arriva Elmas e il Real tratta James con Mendes

di Pino Taormina

Inviato a Dimaro-Folgarida



Il Napoli in queste ore potrebbe fare un altro passo verso James Rodriguez. Il Real Madrid ha chiesto un incontro a Mendes, il potente emissario, per avere l'esatta posizione del giocatore in merito al ventilato trasferimento al club azzurro. La questione è chiara: De Laurentiis è sicuro che l'intesa con il super procuratore portoghese è a prova di bomba, nel senso che si fida ciecamente di lui e sa che non si smuoverà dalla posizione promessa. Se James lascia il Real - è la parola di Mendes a De Laurentiis e del colombiano ad Ancelotti - lo farà solo per venire in Italia. A Napoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO