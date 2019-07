La notizia era già nell’aria da un po’, ma l’ufficialita è arrivata oggi. Raul Albiol lascia il Napoli, lo spagnolo torna in patria dopo sei anni di maglia azzurra e vestirà i colori del Villarreal, tornando a pochi chilometri da casa.



La squadra della Liga ha pagato al Napoli la clausola prevista nel contratto. Albiol lascia la squadra di Ancelotti con nel bagaglio oltre 230 presenze e sei reti in competizioni ufficiali.



Questo il comunicato ufficiale del club azzurro: «Il Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Albiol al Villarreal. La Società ringrazia Raul per queste sei stagioni trascorse insieme all'insegna di impegno encomiabile ed esemplare professionalità».



«Sono stati sei anni incredibili, mi sono sentito come a casa. Voglio ringraziare la città, i tifosi e la società. Qui ho passato bei momenti della mia carriera, sono stato sempre felice. È mancato solo il sogno scudetto, ma mi aspetto che il Napoli possa realizzarlo nei prossimi anni», ha detto Albiol salutando i tifosi azzurri dalle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. «È stata dura lasciare Napoli, ho passato più tempo qui che in qualsiasi altra squadra - ha detto il 33enne difensore spagnolo - L'interesse del Villarreal è forte da due anni, ha fatto anche uno sforzo per prendermi. Arriva sempre il momento dell'addio, è arrivato il mio. Ma porterò sempre Napoli nel cuore, dal primo giorno ha dato tanto affetto a me e alla mia famiglia. Ora torniamo a casa, c'è una nuova avventura che ci aspetta».



© RIPRODUZIONE RISERVATA