Napoli, l'ultima cena di squadra: gli azzurri salutano la loro stagione

In attesa dell'ufficiale cena societaria di domani sera, nell'ormai solita location di Villa D'Angelo, con cui si saluterà a tutti gli effetti la stagione che sta per finire, i calciatori del Napoli si sono dati appuntamento ieri sera a Pozzuoli per l'ultimo incontro della squadra lontano da staff dirigenziale, allenatore e presidente. Gli azzurri si sono concessi ad una serata tutta giapponese nell'ultima settimana di lavoro dell'anno.



Tante risate a tavola, poi sorrisi e foto con i tifosi che si sono fatti trovare all'esterno del locale per scattare un'istantanea con i campioni azzurri, che si sono dati appuntamento a tavola al prossimo anno. Tutti a casa presto, però: oggi Sarri aspetta il gruppo azzurro per la prima doppia seduta di allenamento e preparazione per l'ultima gara dell'anno contro il Crotone, con il Napoli che saluterà ufficialmente i suoi tifosi al San Paolo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA