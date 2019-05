Napoli, l'ultima sosta: Milik a Parigi, Verdi in Costiera e Insigne fa festa

Dopo la brillante vittoria contro l'Inter si è praticamente chiusa la stagione del Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri, con ancora una partita in programma sabato a Bologna per il campionato, non avranno alcuno stimolo una volta scesi in campo così come non l'avranno gli avversari, ormai salvi dopo l'ultimo pari conquistato a Roma contro la Lazio.







In molti, dunque, saluteranno l'Italia già sabato sera o, al massimo, domenica mattina, approfittando delle vacanze. Ma in realtà, grazie ai tre giorni di pausa concessi dal club azzurro, molti calciatori si sono già goduti il relax in queste ore. Arek Milik, ad esempio, è volato a Parigi con la compagna Jessica, facendosi ritrarre nel famoso parco giochi di Disneyland, mentre il compagno Verdi ne ha approfittato e insieme con la compagna Laura si è concesso un lungo giro in Costiera, godendo delle prime vere giornate primaverili.







Due giorni romana per Sebastiano Luperto, che spera in un desiderio chiesto alla famosa fontana di Trevi, mentre Piotr Zielinski e Allan si sono concessi il sole di Napoli e ne hanno approfittato per due giorni di pausa tra le mura di casa. A Napoli ci è rimasto anche Lorenzo Insigne: festa grande in casa del calciatore azzurro insieme a Jenny, Christian e Carmine.







