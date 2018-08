Napoli, ultime ore di relax: Verdi e Meret alla scoperta del Golfo

Ultime ore di relax per il Napoli. Il gruppo azzurro, dopo la sconfitta in amichevole dello scorso sabato in Germania contro il Wolfsburg, ha usufruito di due giorni liberi in attesa di ricominciare gli allenamenti. La squadra si ritroverà agli ordini di Carlo Ancelotti domani pomeriggio, nel «nuovo» centro tecnico di Castel Volturno, così da dare il via ufficiale alla stagione a pochi giorni dall'esordio in campionato contro la Lazio all'Olimpico.



In attesa di trovare la sua destinazione definitiva in città, l'ultimo arrivato Kevin Malcuit è tornato in Francia approfittando della 48 ore di pausa. A Madrid, dove lo aspattava la bella Marta, è tornato José Callejon, in Sardegna, invece, c'è andato Allan. Il centrocampista brasiliano, insieme con la famiglia e gli amici, ha sfruttato la mini-sosta per spostarsi e godersi ancora una due giorni di mare. Un altro mare, quello del Golfo di Napoli, è invece stato destinazione finale di due nuovi acquisti come Simone Verdi e Alex Meret.







Il giovane portiere classe 1997 si gode in queste ore le bellezze di Ischia insieme con la fidanzata, a Capri, invece, si sono spostati Laura e l'ex esterno del Bologna. Insieme con Verdi, a Capri anche Dries Mertens. L'ataccante belga, ultimo arrivato nel gruppo napoletano dopo le fatiche del Mondiale, si è goduto la serata alla taverna «Anema e core» sulle note della musica napoletana che ha sempre apprezzato.

