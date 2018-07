Napoli, un altro colpo in attacco se va via Mertens o Callejon

di Roberto Ventre

Week end a Capri prima di tuffarsi nell’universo Napoli, Ancelotti pronto a spingere sull’acceleratore in Trentino per imprimere velocemente le sue idee al gruppo.



BREEFING A CENA

La cena con De Laurentiis e le rispettive signore, l’occasione per conoscersi meglio e parlare di programmazione e mercato, fare il punto della situazione alla vigilia della nuova stagione. Il presidente è stato in primo pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno, dove sono partiti i lavori di ristrutturazione che riguardano i tre campi di allenamento e gli uffici, e la realizzazione di una piscina per il recupero degli infortunati. In serata ha raggiunto Ancelotti, è arrivato al Quisisana intorno alle 20 in compagnia di sua moglie Jaqueline.



ASSALTO A LAINER

La nuova squadra è stata fatta per grandissime linee con l’acquisto dei due portieri Meret e Karnezis, del centrocampista Fabian Ruiz e dell’esterno di attacco Verdi. Ora si attende la definizione di un terzino destro che possa alternarsi con Hysaj, a meno che per il terzino albanese non arrivi una di quelle offerte irrinunciabili e a quel punto sarebbero acquistati due laterali difensivi. La trattativa più calda resta quella con Lainer del Salisburgo.



CALLEJON E MERTENS IN BILICO

Stesso discorso per i due esterni di attacco Callejon e Mertens: un’offerta importante aprirebbe le porte a un loro trasferimento. In questo senso tutti e due non sono tra gli incedibili per la prossima stagione (ieri per Dries è di nuovo circolata la voce Roma) vista l’abbondanza di esterni in attacco e che le punte centrali con il nuovo tipo di calcio di Ancelotti saranno Milik e Inglese. Solo la partenza di uno dei big in attacco potrebbe aprire a un nuovo arrivo nel reparto offensivo che al momento non è in programma.



SUGGESTIONE DI MARIA

I tifosi sognano un grande nome e sul web dopo la Cavani-mania si è scatenata ieri la febbre Di Maria, l’esterno del Psg che il contratto in scadenza nel 2019 ed è stato allenato in Francia dal tecnico azzurro. L’argentino come l’uruguaiano non rientra nei parametri del club azzurro: è uno di quelli da considerare fuori budget per il super ingaggio. E comunque un’eventuale colpo a sorpresa potrebbe prendere sostanza solo negli ultimi giorni di mercato e dopo la partenza di un big già in organico. De Laurentiis in queste ore è impegnato anche con la vicenda Sarri, al momento ancora sotto contratto per altri due anni: il Chelsea lo vuole, ha scelto lui per sostituire Conte, ma non c’è ancora accordo con il club azzurro sulle modalità per poterlo liberare, dopo le negoziazioni che vanno avanti ormai da tempo.



CHELSEA LINEA ROVENTE

Ore sempre più calde e situazione ingarbugliata da sciogliere adesso al fotofinish, il Chelsea infatti si raduna lunedì per la preparazione in vista della Premier. Conte ha un altro anno di contratto (scadenza 2019) e dovrà rispondere alla convocazione fissata dal club inglese. Ma c’è ancora tempo e Sarri è in attesa, tutta la situazione potrebbe sbloccarsi proprio lunedì. In attesa di firmare il contratto con il City invece è Jorginho, anche se sullo sfondo resta sempre l’eventualità di un assalto in extremis proprio del Chelsea.

