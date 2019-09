La sicurezza di «Spillo» Altobelli: «Napoli, hai un attacco da sogno»

di Bruno Majorano

Aspettando il Mondiale 2022, in Qatar il calcio italiano è visto con gli occhi di un campione del mondo come Alessandro - detto Spillo - Altobelli. L'ex attaccante di Latina, Brescia, Juventus e Inter, da anni è opinionista a Doha per la tv Bein Sport e commenta la serie A così come la Champions League oramai alle porte.



La sua specialità, però, restano sempre i gol: come vede l'attacco del Napoli?

«Mi piace molto. E infatti ha già fatto 7 reti in due partite. Ne ho parlato anche con Carlo in questi giorni, certo deve mettere a posto un po' la difesa, ma la sua è una squadra che mi piace e soprattutto gioca a calcio».



Non pensa ci sia troppa abbondanza lì davanti?

«Più ce ne sono, meglio è. E poi abbiamo visto tutti quanto Ancelotti sia un grande nella gestione dei giocatori».





