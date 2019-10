Napoli, un milione di fan per Milik «Con me nei momenti importanti»

«Un milione di grazie ad ognuno di voi perché ci siete sempre stati». Arek Milik 'festeggia' sui social l'obiettivo milione. Un milione di followers su Instagram per il bomber polacco che ha così voluto ringraziare i suoi fan. «Perché mi avete accompagnato nei momenti belli e meno belli. Perché siete tanti. È un traguardo personale importante. Adesso sotto con quelli di squadra».



L'attaccante azzurro, al Napoli da ormai tre stagioni, diventa così uno dei più seguiti sui social della squadra di Carlo Ancelotti. Davanti a lui i due leader Mertens e Lozano, poi Lorenzo Insigne. Per Milik un riconoscimento importante della fama che lo precede in giro per il mondo dopo gli anni importanti tra club e nazionale polacca.





