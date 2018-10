Un turno di squalifica per Mario Rui dopo espulsione con la Juve

Un turno di squalifica è stato inflitto dal giudice sportivo della serie A a Mario Rui del Napoli, espulso sabato nel match di Torino contro la Juve. Cinquemila euro di multa sono stati inflitti a Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, per la lite di fine partita con Stefano Pioli, «spintonato senza conseguenze». Quindicimila euro di multa al Napoli, per il lancio di un seggiolino nel settore dei tifosi juventini da parte di un suo tifoso; cinquemila euro di multa alla Roma, per lancio di fumogeni in campo durante il derby con la Lazio.

