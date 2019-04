Napoli, una difesa in retromarcia: 8 gol subiti nelle ultime 5 gare

di Roberto Ventre

L'immagine della resa a Empoli è stata quella di Koulibaly: la prestazione più brutta dell'anno per il difensore senegalese, sempre un baluardo insuperabile e invece in grande difficoltà contro Farias. Al Castellani neanche lui è riuscire a tamponare le falle e il Napoli ha limitato il passivo solo grazie alle grandi parate di Meret. Un evidente passo indietro della fase difensiva nelle ultime cinque partite, testimoniata dai numeri negativi: gli azzurri hanno incassato 8 gol, 11 compreso anche il match di Europa League in Austria contro il Salisburgo. Una netta inversione di tendenza rispetto alla cinque partite precedenti di serie A nelle quali il Napoli non aveva incassato neanche una rete. Da spartiacque il gol di Pjanic su punizione al San Paolo che ha interrotto la serie positiva di partite senza gol al passivo cominciata il 26 gennaio al Meazza contro il Milan.



IL PASSO INDIETRO

Un calo del Napoli che ha difeso peggio di squadra nelle tre partite con Sassuolo, Udinese e Empoli e ha pagato a caro prezzo errori individuali contro la Juve (il retropassaggio di Malcuit a Meret) e la Roma (il fallo da rigore in uscita di Meret su Schick). In generale gli azzurri sono stati meno intensi nella fase di non possesso, a cominciare dal lavoro in pressing degli attaccanti, e per un meccanismo a catena gli avversari sono arrivati con maggiore facilità al tiro. Meno compatta la squadra di Ancelotti in fase difensiva e ciò ha esposto i difensori azzurri a più pericoli, anche per il filtro minore fatto dai centrocampisti e in questo senso anche Allan è calato rispetto ai suoi livelli standard. Più fattori, quindi, hanno determinato questa flessione in fase difensiva del Napoli dopo le cinque partite quasi perfette in tal senso (da quella con il Milan al Parma) nelle quali Meret (schierato in tre gare con Sampdoria, Fiorentina e Parma) e Ospina (titolare al Meazza contro i rossoneri e al San Paolo con il Torino) non hanno subito reti.





