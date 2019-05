Stadio San Paolo, i nuovi tabelloni solo dopo la fine delle Universiadi

di Paolo Barbuto

Al San Paolo si lavora a ritmo serrato, lo stadio dovrà essere un gioiello per l'inizio delle Universiadi, il 3 di luglio, e lo sarà certamente. Secondo le previsioni e le parole di chi organizza la manifestazione, ci saranno anche due schermi giganti ad altissima risoluzione, però i documenti dicono che non sarà così. A leggere il cronoprogramma ufficiale dei lavori, i due tabelloni saranno definitivamente collaudati il 15 di luglio, peccato che le Universiadi si concludano il 14 di luglio.



Mercoledì scorso è stato reso pubblico il documento ufficiale, validato dalla Comune di Napoli, sulle caratteristiche e sui tempi di realizzazione dei maxischermi che dovranno essere installati alla piscina Scandone e al San Paolo. Si tratta di uno di quei giganteschi documenti che nessuno riesce a leggere nella loro interezza: in totale 63 allegati densi di schede tecniche e dettagli di costruzione che abbatterebbero il più tenace degli amministratori.



Nel bel mezzo della valanga di allegati c'è anche il cronoprogramma degli interventi, ne vedete l'ultima porzione sopra il rendering pubblicato in questa stessa pagina. Sicuramente quel documento non sarà stato letto nella riunione di Palazzo San Giacomo che ha validato il progetto: in quelle pagine c'è scritto che la realizzazione della parte più tecnologica della struttura del San Paolo, gli schermi giganti, prenderà il via nel giorno in cui verranno inaugurate le Universiadi e che la consegna definitiva dopo il collaudo, avverrà a manifestazione conclusa.



