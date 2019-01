Napoli, anche Mario Rui al sole: foto al caldo di Dubai con la moglie

Il capodanno in famiglia, poi qualche giorno di relax al caldo di Dubai. Mario Rui ne approfitta per godersi la settimana di riposo dalle attività per trascorrere qualche ora con la moglie Renata prima di far rientro a Napoli. Il terzino ha festeggiato l'arrivo del nuovo anno a Lisbona, poi si è spostato negli Emirati per godersi il sole e qualche ora di mare lontano da occhi indiscreti.



Il portoghese e la moglie ne hanno approfittato per qualche ora in spiaggia e poi per visitare insieme il palazzo più alto del mondo, immortalandosi insieme sui social.





