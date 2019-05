Il Valencia mette Rodrigo in vendita: «Il Napoli pronto a offrire 50 milioni»

La grande vittoria nell’ultima Copa del Rey potrebbe essere il capitolo conclusivo di Rodrigo Moreno con la maglia del Valencia. L’attaccante spagnolo e il club valenciano avrebbero infatti raggiunto un accordo per la sua cessione in questa lunga estate di mercato, una cessione che farebbe comodo ad entrambe le parti. Rodrigo è infatti uno degli attaccanti più corteggiati nel panorama calcistico europeo, mentre il Valencia ha bisogno di rinforzare le sue casse con una grande operazione in uscita che possa far dormire sonni tranquilli anche il prossimo anno.



Il club vorrebbe incassare subito una somma importante, entro la prima settimana di luglio, un po’ come successo lo scorso anno per la vendita di Cancelo al Siviglia e le squadre interessate al calciatore si stanno già muovendo. Rodrigo è un’opzione per tutte le grandi di Spagna, dall’Atletico al Real Madrid, fino al Barcellona, ma il club che avrebbe fatto la prima offerta sarebbe proprio il Napoli. Gli azzurri, secondo quanto raccolto da Mundo Deportivo, si sarebbero già fatti sotto con gli spagnoli con una offerta da 40 milioni di euro, prontamente rifiutata.



La clausola rescissoria sul contratto di Rodrigo recita 120 milioni di euro. Il Valencia sa già bene che non incasserà quelle cifre ma proverà almeno a vendere per 50 milioni il suo attaccante, cifra che il Napoli potrebbe anche raggiungere nelle prossime ore per regalare ad Ancelotti la seconda punta che cerca. Dal canto suo, dopo la vittoria in Copa, l’attaccante ha praticamente salutato il Valencia ed i suoi tifosi con un lungo post su Instagram, ultimo capitolo della sua stagione chiusa con 15 gol e 10 assist.



