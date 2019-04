Napoli, Valverde non vede azzurro: «Resto al Real Madrid con Zidane»

È tra le idee di mercato di Giuntoli per il prossimo anno, ma Federico Valverde non sembra volerne sapere di cambiare aria proprio ora. «Se Zidane mi dà l'opportunità di rimanere qui è ovvio che restero al Real Madrid, è il club che amo e per cui ho combattuto tanto» ha detto il giovane centrocampista uruguaiano che con il ritorno dell'allenatore francese sta provando a farsi notare per guadagnarsi la permanenza.



«Ancelotti è un allenatore con tanta esperienza, un professionista incredibile, ma se Zidane mi vuole qui io resto» ha detto senza mezzi termini il centrocampista del Real in mixed zone ieri sera, lanciato titolare da Zidane nella sfida contro il Getafe.

