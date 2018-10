Napoli, è il valzer dei portieri: Karnezis a Udine, Ospina a Parigi

di Pino Taormina

Uno cresce, l'altro rosica e il terzo deve aspettare ancora. Uno prende applausi, l'altro mastica amaro per qualche panchina di troppo e il terzo invece non ha fretta. Anche se dovrebbe. Ospina, Karnezis e Meret, in perfetto ordine, vivono tre momenti assai differenti. E l'orologio per ognuno di loro segna un'ora diversa. Karnezis, per esempio, ha vissuto un inizio di stagione pieno di dilemmi, scivolato indietro nelle gerarchie con l'arrivo del colombiano. Ora è destinato a un ruolo da titolare nella sua Udine, contro la squadra per cui ha difeso la porta per 110 partite, contro i Pozzo che lo hanno ingaggiato nel 2014 e lo hanno lasciato partite solo questa estate (col Watford è rimasto in famiglia). Sabato sera Ancelotti dovrebbe affidare a lui la porta azzurra, per la quarta volta in questa stagione. Che magari pensava diversa e che invece è costretto vivere così.



Ospina è stato impegnato con la Colombia in New Jersey fino all'altra notte per un'amichevole tra la Colombia e la Costa Rica. È rimasto in campo per novanta minuti (per la cronaca la gara è terminata 3-1 per i Cafeteros) e ha iniziato il suo viaggio di ritorno solo nella tarda mattinata.



Insomma, oggi sarà al campo ma tra viaggio e fuso orario il suo primo vero allenamento sarà solo domani. E a questo punto spazio a Karnezis, a meno che Ancelotti non decida di dare continuità alle prestazioni del colombiano che ha stupito con il Sassuolo con i suoi interventi (di piede) decisivi. Di certo, davvero Carletto li mette sullo stesso piano. Ma stavolta tocca al portiere delle nazionale greca, a meno di clamorosi ripensamenti. E pensare che l'inizio stagione era stato da incubo, sia per Karnezis che per Ospina: in pratica, ogni tiro era gol.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO