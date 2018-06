Napoli, colpo Verdi per 25 milioni: martedì l'incontro con il calciatore

di Bruno Majorano

All'arrivo dell'estate consegue un'impennata delle temperature e quindi anche quelle piste di mercato che in inverno si erano raffreddate, ritornano prepotentemente a farsi bollenti. È questo il caso di Simone Verdi che era stato il grande obiettivo di inizio gennaio del Napoli, salvo poi saltare tutto per volontà del giocatore che in quel momento non se la sentiva di lasciare Bologna. Ora Simone Verdi è nuovamente vicino agli azzurri, che hanno ripreso il discorso con il Bologna sei mesi dopo il «no» dell'esterno.



Questa volta l'affare dovrebbe andare in porto, il Napoli ha nuovamente trovato l'accordo con i rossoblu sulla base di un'operazione da 25 milioni di euro. Si tratterebbe, quindi, di un investimento importante per gli azzurri che vogliono regalare Verdi a Carlo Ancelotti. Ora la decisione spetta solo al calciatore. Attualmente, però, l'attaccante è impegnato con la Nazionale, e nella sua testa l'unico azzurro che c'è è quello della maglia dell'Italia. Anche il suo agente, infatti, ha provato a spegnere le voci, quanto meno fino all'inizio della prossima settimana, quando cioè Simone Verdi dovrà dare una risposta al Napoli Nazionale. Rispetto a gennaio, quando Verdi decise di non voler cambiare squadra in corsa, questa volta si va verso il «sì». Merito anche del cambio di panchina azzurro. Con Ancelotti, infatti, Verdi avrebbe maggiori possibilità di giocare con continuità. Garanzie che evidentemente non aveva ricevuto da Maurizio Sarri durante la chiacchierata invernale prima della partenza per le vacanze. Oggi, con una nuova guida tecnica, il giocatore sembrerebbe molto più propenso al trasferimento, anche se per il momento non si vuole sbilanciare più di troppo.



