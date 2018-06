Napoli, è caccia al vice di Callejon: Verdi in pole, ma il sogno è Chiesa

di Roberto Ventre

Sempre aperta la corsa ai portieri. Rui Patricio dello Sporting Lisbona è il primo obiettivo individuato e la trattativa è da tempo in fase avanzata ma non è l'unico nome sul quale il Napoli si è concentrato (anche perché circola la voce in Inghilterra dell'interessamento del Wolverhampton, squadra neo promossa in Premier League). Gli altri due numeri uno di prima fascia sui quali si è concentrato il direttore sportivo Giuntoli sono il tedesco Leno del Bayer Leverkusen e il francese Areola del Psg. Due trattative ancora aperte, quindi, e portate sempre avanti in contemporanea con quella di Rui Patricio: il tedesco è stato seguito con insistenza già la scorsa estate, mentre la corsa al francese sarebbe più semplice in caso di arrivo di Buffon al Psg che di fatto aprirebbe le porte alla sua partenza (ha il contratto in scadenza 2019 ma non vuole rinnovare: la sua valutazione è 20 milioni). Il Napoli di portieri dovrà prenderne due: è in corsa anche Sirigu del Torino, portiere che Ancelotti ha avuto con sé in Francia nel Psg. Una trattativa che può decollare.



L'altro obiettivo è l'esterno di attacco da alternare con Callejon. In pole position resta Verdi del Bologna, cercato dal Napoli già lo scorso gennaio: il nuovo assalto è già partito. Si lavora per chiudere con il club rossoblù dopo l'apertura del nazionale azzurro che con la guida tecnica di Ancelotti vede una maggiore possibilità d'impiego. L'alternativa è Politano del Sassuolo, anche lui cercato già a gennaio ma che al momento rappresenta la seconda soluzione. Il sogno resta Chiesa, il presidente De Laurentiis lo ha sempre detto a chiare lettere che per lui farebbe un grande sacrificio economico. Ma bisogna fare i conti con Della Valle che non vuole cederlo e con una concorrenza molto agguerrita perché un po' tutti lo vorrebbero in Italia, a cominciare da Juventus e Inter, e anche all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA