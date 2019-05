Napoli, Veretout è a un passo: Callejon e Milik pronti al rinnovo

di Pino Taormina

Mertens ha deciso: firma il rinnovo con il Napoli. Era questione di dettagli, perché la stima del presidente Aurelio De Laurentiis per il belga è totale. E non è stato neppure il caso di parlare di trattativa, non era necessaria. Ciro il belga non ha nascosto la sua voglia di Napoli neppure durante la festa a Villa D'Angelo-Santa Caterina. «Io amo questa città», ha ripetuto spiegando che non ha alcuna intenzione di andarsene. Almeno questa estate. Ora Dries è legato sino al 2020 al Napoli ed è facile dedurre che l'idea di un prolungamento sino al 2021 o al 2022 è nella logica dei progetti societari. E anche nei suoi. Da parte sua l'esterno non ha dubbi: crede di poter dare ancora una grande mano al Napoli. Ed è per questo che ha deciso di restare qui.



Con Callejon i giochi sono fatti: resterà e firmerà il prolungamento, esattamente come annunciato da Giuntoli a Quilon lo scorso autunno. Il nuovo corso in attacco dipende anche dalle uscite di scena: se resta Mertens, è evidente che a partire sarà Simone Verdi e che non rientrerà alla base Inglese (che però il Parma non pensa di tenere). A breve ci sarà anche l'annuncio del rinnovo di Zielinski fino al 2023. Lui è in scadenza nel giugno 2021 ma i suoi agenti hanno bussato alla porta anche per un ritocco dell'ingaggio. Nel limbo c'è anche Milik ma neanche per lui si prevedono turbolenze. Sul piatto c'è un'offerta anche per lui fino al 2023; vanno solo modellati i contorni economici. Rinnovo in vista anche per Maksimovic: il Napoli gli ha fatto sapere che il nuovo contratto si può fare in qualsiasi momento. Lui s'aspetta un triennale, magari con un ritocco consistente. Ma a queste condizioni accordo distante.



