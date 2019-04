Napoli, è Veretout il primo rinforzo: accordo totale con il regista viola

di Pino Taormina

De Laurentiis e Giuntoli attendono il semaforo verde della Fiorentina per Jordan Veretout: nel casting per il nuovo centrocampo azzurro, c'è già il nome del primo vincitore ed è quello del francese che gioca con la maglia viola da due stagioni. C'è l'intesa con il calciatore (5 anni a 1,9 milioni a stagione) e il Napoli è a un passo anche dall'accordo economico con Della Valle per la cessione a titolo definitivo del centrale. Nell'operazione, al momento, si esclude l'inserimento di Diawara, che pure è nella lista degli esuberi, ma che per cui Montella, il tecnico dei viola, non pare fare salti di gioia.



