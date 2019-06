Napoli-Veretout, stretta finale: il mediano viola vicino all'azzurro

di Roberto Ventre

Il Napoli sta mettendo a punto l'offerta per Veretout: c'è ora da attendere solo il passaggio ufficiale alla nuova proprietà viola del magnate italo-americano delle comunicazioni Rocco Commisso. La prossima settimana può essere quella decisiva per concludere positivamente la trattativa. Il vero obiettivo per il centrocampo è lui, il francese, tra i pochi a salvarsi in quest'annata nera dei viola. Il ds Giuntoli ne ha parlato a più riprese con il suo agente Mario Giuffredi, lo stesso di Di Lorenzo, il terzino destro dell'Empoli primo acquisto del club azzurro: l'accordo con il centrale è da considerare cosa già fatta da tempo (contratto di cinque anni) resta da perfezionare la trattativa con la Fiorentina. E il Napoli ha intenzione di chiudere l'affare: un centrocampista, infatti, verrà sicuramente preso considerando che Diawara è in uscita (destinazione Premier League o Bundesliga) e che non fa parte dei programmi per la prossima stagione Rog. E poi c'è sempre da tenere monitorata la situazione Allan che parteciperà con il Brasile alla coppa America: dalla Francia continuano a circolare voci su un imminente assalto del Psg che sarebbe pronto di nuovo a scendere in campo in maniera concreta sul centrocampista brasiliano. A Tuchel il mediano azzurro continua a piacere ma c'è bisogno di un'offerta di 70 milioni, discorso da seguire perché potrebbero sempre esserci improvvisi sviluppi.



L'ATTACCO

Diversi i profili individuati per rinforzare l'attacco. Lo spagnolo Rodrigo del Valencia, che oltre al Napoli piace a diversi club e innanzitutto al Barcellona, ha parlato del suo futuro dal ritiro con la nazionale spagnola aprendo alla possibilità di una cessione. «Non posso garantire di restare perché non dipende esclusivamente da me ma anche dalle esigenze del club. Sono un calciatore del Valencia, ma non so cosa può accadere». In attesa di conoscere il suo futuro c'è anche James Rodriguez, il colombiano che non è stato riscattato dal Bayern Monaco per 42 milioni ed ha fatto ritorno al Real Madrid ma sarà ceduto. Un'idea per il Napoli, visto che Ancelotti lo ha allenato per due anni sia in Germania che in Spagna, piace anche alla Juventus: un'operazione da catalogare tra quelle di estrema difficoltà per le cifre in ballo. Il primo nome della lista è Lozano, il messicano del Psv, che stregò Ancelotti ai Mondiali in Russia: situazione in stand by ma che può decollare da un momento all'altro. Con la riconferma sicura di Insigne e di tutti gli altri big di attacco, prima di piazzare l'affondo decisivo su un attaccante in entrata il club azzurro lavora sull'uscita di Verdi che è sempre più nel mirino del Torino. Le cessioni, infatti, andranno di pari passo con le entrate per un mercato bilanciato. Tra i nomi circola quello di Berardi ma il Napoli non pensa di chiudere quest'affare, stesso discorso per Zapata. La voce Diego Costa, il bomber dell'Atletico Madrid garantirebbe una svolta vera nel reparto offensivo ma per ingaggio è tra le operazioni da catalogare tra quelle fuori portata per i parametri azzurri.



IL TERZINO

Colmata in difesa la casella a destra con Di Lorenzo il Napoli lavora sul terzino sinistro. Trattativa avviata da tempo con Castagne ma l'Atalanta dopo aver raggiunto la Champions League non si libererà tanto facilmente dei suoi pezzi migliori e l'esterno belga per rendimento è stato tra i grandi protagonisti di questa stagione. Due tra i profili seguiti in Europa sono Grimaldo del Benfica, trattativa in cui potrebbe essere inserito Mario Rui che piace al club portoghese, e Theo Hernandez del Real Madrid. Inglese è seguito dal Bologna, oltre che dall'Atalanta. Una voce dalla Turchia che riguarda l'ex capitano azzurro Hamsik che a febbraio si è trasferito al Dalian in Cina: secondo TrtSports sarebbe finito nel mirino del Besiktas.

