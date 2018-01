Napoli-Verona, arbitra Abisso. Calvarese fischia in Cagliari-Juve

Rosario Abisso è l'arbitro designato per Napoli-Verona match valido per la ventesima giornata di Serie A e in programma allo stadio San Paolo sabato 6 gennaio alle ore 15. Gianpaolo Calvarese dirigerà invece Cagliari-Juventus in programma alla Sardegna Arena sempre il 6 gennaio ma alle 20.45. Abisso aveva già arbitrato il Napoli una sola volta, alla settima giornata d'andata, nel 3-0 del primo ottobre al San Paolo contro il Cagliari, con i gol di Hamsik, Mertens e Koulibaly.

