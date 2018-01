Napoli-Verona | Diretta dalle 15 Sarri punta sul tridente magico

Il Napoli capolista, fresco di quinto ''titolo'' virtuale di campione d'inverno della propria storia (il secondo negli ultimi tre anni), comincia il suo girone di ritorno ospitando al San Paolo l'Hellas Verona penultimo in classifica, con un'ottima chance per mantenere il proprio vantaggio sulla Juventus. Proprio i bianconeri sono stati gli ultimi avversari dei veneti, che dopo il 3-0 sul Milan hanno perso le ultime due partite subendo sette reti complessive.



Quello tra Napoli e Verona è da sempre un match sentito, soprattutto dai tifosi delle due squadre che sono divisi da un'aspra rivalità. Per quanto riguarda i match in A in casa del Napoli, i precedenti sono però impietosi: su 25 partite giocate qui il Napoli ne ha vinte 18 (comprese le ultime nove in fila), mentre si sono verificati cinque pareggi e solo due successi dell'Hellas, l'ultimo nel lontano 1983. Negli ultimi tre anni gli azzurri hanno dominato: 3-0, 6-2 e 5-1 i risultati a ritroso.



LE FORMAZIONI:



NAPOLI:

VERONA:





