Napoli-Verona live dalle 18: Ancelotti rilancia Insigne con Milik

A sei punti dalla Juventus e a cinque dall'Inter, il Napoli riparte con la rincorsa ai primi posti della classifica in un ciclo intensissimo da cui Ancelotti vuole risposte, risultati e personalità. Prima tappa è la sfida al Verona in un San Paolo con 40.000 spettatori pronti a dare slancio agli azzurri.



LA PARTITA IN DIRETTA



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 2 Malcuit, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 22 Di Lorenzo; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 34 Younes; 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 6 Mario Rui, 9 Llorente, 12 Elmas, 13 Luperto, 14 Mertens, 20 Zielinski, 31 Ghoulam, 62 Tonelli, 70 Gaetano. All. Ancelotti.



VERONA (3-4-2-1)

1 Silvestri; 27 Dawidowicz, 24 Kumbulla, 21 Gunter; 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 Veloso, 88 Lazovic; 32 Pessina, 20 Zaccagni; 9 Stepinski.

A disposizione: 22 Berardi, 96 Radunovic, 3 Vitale, 8 Henderson, 10 Di Carmine, 13 Rrahmani, 14 Verre, 25 Danzi, 29 Salcedo, 34 Bocchetti, 66 Tutino, 98 Adjapong. All. Juric.



ARBITRO: Piccinini di Forlì.

