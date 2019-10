Napoli, la tentazione di Ancelotti: Milik e Younes contro il Verona

di Pino Taormina

Due vecchi amici. Uno finito in castigo per colpa del suo carattere, l'altro dietro alla lavagna a causa dei suoi problemi fisici. Hanno un appuntamento, davanti a un bel po' di gente (perché saranno circa 40mila spettatori che assisteranno a Napoli-Verona) sul campo del San Paolo. Perché l'ultima tentazione di Ancelotti è quella di schierare uno vicino all'altro Milik e Younes (ma occhio a Mertens che scalpita ed è in gran forma). Tentazione o azzardo? Chissà. Certo, Milik c'è e a far coppia con lui pare essere destinato il tedesco. Un inedito.



