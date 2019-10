Verona, Juric soddisfatto a metà: «Sconfittii ma potevamo segnare»

Il Verona regge mezz’ora, poi si scioglie sotto i colpi di Milik. Juric è un allenatore soddisfatto a metà. «Sono contento della prestazione, ma deluso per non aver raccolto punti», ha subito ammesso l’allenatore veronese. «Il Napoli è una squadra forte che sfrutta le sue occasioni, abbiamo preso due gol in situazioni che avremmo potuto evitare. C’è rammarico perché potevamo segnare almeno un gol al San Paolo, sarebbe stato importante».



«Dobbiamo migliorare, i segnali in allenamento ci sono, ma anche il turnover dimostra che possiamo fare di più», ha detto a Sky Sport Juric. «Lavoriamo tanto in allenamento sulla finalizzazione, un po’ di delusione c’è, la squadra deve svegliarsi anche se lavora tanto. Dopo otto partite non aver segnato con gli attaccanti mi preoccupa, devono prendersi responsabilità. Per me va bene qualsiasi strada, basta segnare. C’è anche un po’ di sfortuna, stasera Meret ha fatto parate strepitose, ma non voglio giustificarli».

