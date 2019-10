Napoli, è la grande notte di Milik: «Ho fame di gol, qui sono felice»

Sei mesi e cinque giorni dopo, l’uomo partita contro il Verona è Arkadiusz Milik. «Abbiamo sofferto stasera contro una squadra fisica che ha tanta intensità. Sono felicissimo per la vittoria e la doppietta», ha detto il polacco ai microfoni di Sky Sport. «Ho chiesto spazio, ma soprattutto alla Nazionale. Ho avuto qualche problema di troppo a inizio anno ma ora mi sento benissimo, spero di avere continuità».



«Ho tanta fame di giocare e fare gol, il secondo ne è la prova. Voglio dare una mano alla squadra, è questo che mi fa felice», ha continuato Milik. «Rinnovo? Ne stiamo parlando, vediamo cosa succederà. Io a Napoli sono felicissimo, non posso dire altro perché la trattativa sta andando avanti. Ora pensiamo alla Champions, a Salisburgo sarà una partita importante. Speriamo di fare gol anche in Europa, l’anno scorso non ci sono riuscito. Sarà tosta, sappiamo come giocano, ma siamo pronti».

