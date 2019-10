Napoli-Verona diretta da Piccinini fece ripetere un rigore a Insigne

Napoli-Verona sarà diretto dall'arbitro Marco Piccinini di Forlì.Gli assistenti saranno Preti e Valeriani, quarto uomo Aureliano. VAR assegnato a Mariani-Schenone.Sarà la nona direzione di gara di Marco Piccinini in Serie A, quarta stagionale.L'arbitro forlivese ha arbitrato un solo match del Napoli in Serie A: successo azzurro contro il Lecce in trasferta lo scorso 22 settembre (4-1).



