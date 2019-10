La scaramanzia di De Laurentiis: vedrà il match del Napoli da Capri

di Angelo Rossi

Il presidente De Laurentiis non sarà questo pomeriggio al San Paolo. Niente Napoli-Verona in tribuna d'onore. «Qualche impegno preso in precedenza non me lo permette» dice il patron. Ma poi, incalzato, sussurra: «Me ne vado a Capri, ho scoperto che ultimamente mi porta più fortuna starmene sull'isola davanti al televisore, quindi ripeto questo rito visto che il tempo è buono e che vale la pena spendere un'altra giornata ai Faraglioni».



