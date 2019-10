Le mani di Meret sul Napoli: «Una vittoria per ritrovare fiducia»

Se i piedi di Milik hanno battuto il Verona, le mani di Alex Meret hanno salvato la difesa. «Ho fatto parate importanti quando eravamo sullo 0-0. Siamo stati bravi poi ad andare in vantaggio con Arek prima dell’intervallo, abbiamo tenuto bene il campo nella ripresa», ha detto il portiere azzurro. «Sono felice di non aver subito gol. Questa vittoria ci restituisce fiducia ed entusiasmo. Non siamo stati bellissimi stasera, ma concreti. Forse abbiamo rischiato qualcosina di troppo, ma ci serviva una vittoria del genere dopo la sosta».



Specialista di grandi interventi. «Non arrivano mai troppi tiri dalle mie parti, ma devo essere pronto per rispondere sempre presente», ha detto a Sky Meret. «La nuova regola sull’uscita dall’area ci ha fatto lavorare molto in estate, abbiamo cambiato il nostro modo di cominciare l’azione. Oggi non era facile, il Verone pressava alto, quindi abbiamo cercato di più le punte. Ma la nostra idea è giocare sempre con la palla al piede. La rivalità con Donnarumma? Per la nazionale è un’ottima cosa e anche per me, mi spinge a lavorare e migliorare sempre. Ibra al Napoli? Non ne so niente di queste cose, non dovete chiedere a me. È un gran calciatore di certo, ma la società valuterà se investirci o meno».

