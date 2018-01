Napoli-Verona, tifosi ottimisti: «Riparte la corsa in campionato»

di Oscar De Simone

Il Napoli oggi torna in campo e lo fa al San Paolo contro il Verona. Una partita importante che può far dimenticare ai tifosi l’esclusione dalla coppa Italia subita proprio in casa, lo scorso Martedì contro l’Atalanta di Gasperini.

Per contrastare i veronesi, questo pomeriggio tornano in campo i cosiddetti titolarissimi di mister Sarri per quella che può essere definita la “gara degli ex”. Proprio il tecnico azzurro infatti, dieci anni fa allenava i gialloblu di Fabio Pecchia che ha rivestito sempre a Napoli il ruolo di giocatore ed allenatore in seconda.



«Oggi sarà una partita di riscatto» dichiarano i tifosi in strada, «perché il Napoli ci ha abituato così. Dopo l’esclusione da una competizione ci siamo sempre rialzati con ottimi risultati ed oggi contro il Verona, siamo convinti che sarà ancora così. Adesso, senza più la coppa Italia, abbiamo una competizione di meno da disputare e con la squadra che abbiamo questo sarà un vantaggio da sfruttare in campionato. Siamo convinti che questo possa essere l’anno buono per portare a casa il tricolore ed oggi contro il Verona vogliamo riprendere la nostra corsa».

