Napoli-Verona, le voci dei tifosi: «Finalmente Milik, ora ci divertiamo»

di Oscar De Simone

Arek Milik torna al gol e “stende” il Verona con un perentorio 2-0. Un risultato importante che restituisce fiducia agli azzurri che prima della sosta, a Torino, non andarono oltre il pareggio.



«Era ora che si tornasse a vincere – dichiarano i tifosi – e soprattutto era ora che segnasse Milik. La sua doppietta è un ottimo sprone anche per il resto della squadra che ora dovrà tornare a giocare da Napoli. Le sfide che ci aspettano sono importanti e dobbiamo pensare solo a vincere. In Europa e in campionato dobbiamo recuperare terreno e non possiamo più sbagliare. Ancelotti dovrà sistemare soprattutto il reparto difensivo che più volte s'è fatto cogliere impreparato. Ma a parte questo, e grazie al segnale di questa sera, possiamo tornare macinare punti. Il campionato è ancora lungo e bisogna essere pronti a tutto».

