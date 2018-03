Napoli, vetta persa dopo 3 mesi Ancora uno 0-0 dopo una sconfitta

di Gennaro Arpaia

Il naso del Napoli non è più davanti a tutti gli altri. Lo 0-0 di San Siro pesa sul groppone degli azzurri che perdono la vetta della classifica e si fanno scalzare dalla Juventus, oggi a +1 e con una gara ancora da recuperare contro l’Atalanta. La squadra di Sarri manteneva con continuità la vetta dallo scorso dicembre, quando aveva approfittato del rallentamento congiunto di Inter e Juve per prendersi il primo posto in solitaria.



Una corsa che dura da tre mesi, una rincorsa che si è fermata solo stasera a Milano dopo undici giornate da soli in vetta. Per la seconda volta in stagione, dopo una sconfitta in campionato il Napoli non sa reagire subito: era capitato nel girone d’andata, quando dopo il ko con la Juventus la Fiorentina aveva strappato un punto al San Paolo, è capitato anche stasera con uno 0-0 in casa dell’Inter dopo il ko interno con la Roma dello scorso sabato.



La marcia, ora, ripartirà dal Genoa, prossima avversaria attesa al San Paolo nel prossimo posticipo domenicale. Prima, però, il recupero tra Juventus ed Atalanta che chiarirà i punti di vantaggio dei bianconeri in classifica. Allo scontro diretto dell’Allianz Stadium manca ancora più di un mese, con cinque partite che la squadra di Sarri non può più sbagliare.

