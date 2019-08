Napoli: via Verdi, Ounas, Hysaj per un tesoretto da 60 milioni

di Roberto Ventre

Altri milioni in arrivo dalle cessioni. Altri tre pezzi pregiati in uscita, operazioni che appena andranno in porto consentiranno al club azzurro di assicurarsi altri introiti da poter poi reinvestire sui prossimi acquisti.



IL TORO SU VERDI

Uomo mercato in uscita è sicuramente Simone Verdi che si è messo in luce con un ottimo precampionato risultando tra i migliori azzurri di Ancelotti in queste prime amichevoli (le tre in Trentino con Benevento, Feralpisalò e Cremonese e quella a Edimburgo contro il Liverpool). Un vero e proprio testa a testa tra il Torino e la Sampdoria per assicurarsi l'esterno d'attacco del Napoli: il club granata si è spinto fino a 22 milioni e ha superato la Samp. Trattativa sempre più calda, la richiesta del Napoli è di 25 milioni: si lavora sui bonus per cercare di trovare un punto di convergenza.



