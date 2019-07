Napoli, addio a Grassi e Sepe: ​i due già convocati dal Parma

Alberto Grassi e Luigi Sepe sempre più lontani dall'azzurro di Napoli. i due calciatori, il cui cartellino appartiene ancora al club di Aurelio De Laurentiis, sono infarti vicinissimi alla cessione dopo la convocazione di oggi del Parma che li avrà a disposizione anche nel ritiro pre-campionato di Prato allo Stelvio che sta per cominciare.



Tra i 25 calciatori indicati da D'Aversa per il ritiro, appunto, anche il portiere napoletano e l'ex centrocampista dell'Atalanta, arrivato a Napoli tre anni fa. «In attesa dell’ufficialità del trasferimento e in accordo con le società di appartenenza» fa sapere il club crociato che aspetta solo la chiusura completa delle trattativa per considerare a tutti gli effetti gialloblu i due che si erano già trasferiti a Parma in prestito un anno fa.



Non c'è, invece, Roberto Inglese: anche l'ex attaccante del Chievo era andato al Parma in prestito dal Napoli un anno fa, ma le richieste del club azzurro non si adattano alle possibilità parmensi. Il Napoli chiede per Inglese circa 25-30 milioni di euro, cifra che il Parma non può avvicinare. In questi giorni l'attaccante si sta allenando a Dimaro insieme con il gruppo di Ancelotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA