Napoli, vincono Allan e Mario Rui Ma i due azzurri restano a guardare

Una tripletta di Cristiano Ronaldo lancia il Portogallo. Così la nazionale rossoverde ritrova la sua stella più splendente dopo la lunga assenza forzata e stacca il pass per la finale della Nations League, battendo la povera Svizzera per 3-1 in una gara che non ha quasi mai avuto storia. Resta a guardare, però, il portoghese Mario Rui: il terzino azzurro, convocato regolarmente dal Ct sella selezione, non ha fatto ingresso in campo, esultando solo dalla panchina con i compagni.



Stessa amara sorte anche per Allan, centrocampista azzurro impegnato con il Brasile in una amichevole di preparazione contro il Qatar per la prossima Copa America da disputare in casa. Il mediano non è mai entrato in campo, tenuto a riposo dal Ct Tite, in una notte ancora di tristezza per il tifo verdeoro che, oltre la vittoria per 2-0, ha registrato l'ennesimo infortunio per la stella Neymar, ora costretta a saltare l'ennesimo torneo con la sua nazionale.

