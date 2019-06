Napoli, vincono Milik e Zielinski: esordio con la Spagna per Fabián

Serata di qualificazione ai prossimi Europei 2020 quella che ha visto impegnati volti noti per i tifosi del Napoli. Vince la Polonia di Arek Milik e Piotr Zielinski, lo fa in trasferta su un campo mai facile come quello della Macedonia e con un gol di Piatek che aiuta i polacchi verso la qualificazione. Gioia per Zielinski che ha giocato per intero il match di qualificazione, un po’ meno per il bomber del Napoli Milik che è invece rimasto a guardare per tutto il match.



Sorriso largo quello che arriva invece dalle Isole Faroe per Fabián Ruiz: il centrocampista spagnolo ha risposto presente alla convocazione di Luis Enrique in nazionale maggiore ed ha potuto anche esordire nell’ultimo quarto d’ora di match, rilevando il posto di Isco. Spagna travolgente in trasferta con un 4-1 che ammette poche repliche.

¡Enhorabuena a @FabianRP52, que juega sus primeros minutos con España en categoría absoluta en estos momentos!



Es el noveno jugador que debuta con nosotros desde que Luis Enrique ocupa el cargo de seleccionador.



¡Tu suerte será la nuestra! #UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/0UlvMspEDQ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 7 de junio de 2019

