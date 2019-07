17 milioni di euro. Questo il prezzo pagato dal Benfica per Vinicius Morais, l'attaccante brasiliano che si era trasferito un anno fa al Napoli dal Portogallo e che in Portogallo fa ritorno. La punta, dopo l'ultima stagione in prestito al Rio Ave prima e al Monaco poi, si trasferisce alle aquile di Lisbona con un contratto fino al 2024 e una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.



«È un sogno per me», le parole di Vinicius rilasciate al sito ufficiale dei lusitani. «Il mio obiettivo, come quello dei miei compagni, è vincere qualcosa per questa società». Vinicius aveva lasciato ieri il ritiro del Napoli a Dimaro, in queste due stagioni non ha mai fatto il suo esordio ufficiale con la maglia azzurra.

