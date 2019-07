Vinicius al Benfica, è tutto fatto: pronto un contratto di cinque anni

Un affare in dirittura d’arrivo ed un ritorno al passato. Niente Rio Ave, però, perché il domani di Vinicius Morais si chiama addirittura Benfica. Una delle squadre più famose del calcio europeo ha scelto di puntare sul calciatore del Napoli, punta che non ha mai esordito in azzurro.



Dopo il doppio prestito dell scorso anno tra Rio Ave e Monaco, la punta brasiliana è riuscita quindi a guadagnarsi la fiducia delle aquile di Lisbona, come riportato in prima pagina dal quotidiano lusitano A Bola. Per lui pronto contratto di cinque anni.

