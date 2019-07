Napoli, il «fenomeno» Vinicius: ceduto a 17 milioni senza giocare

di Roberto Ventre

Un'operazione lampo e molto fruttuosa per il Napoli. Vinicius passa al Benfica per 17 milioni, l'attaccante brasiliano che il club azzurro aveva acquistato a gennaio 2018 per una cifra intorno ai 4.5 milioni dal Real Sport Club, squadra portoghese di seconda divisione.



Un'importante plusvalenza realizzata dal club azzurro a distanza di un anno e mezzo, operazione chiusa con il Benfica grazie anche alla mediazione di Jorge Mendes (trasferimento dal Napoli al club lusitano che avrebbe fatto scattare anche per lui una commissione importante), il superagente molto vicino al Napoli, impegnato in prima persona anche nella trattativa James Rodriguez con il Real Madrid.



