Napoli baby vince anche in Coppa: 3-0 al Benevento nei supplementari

Non bastano le difficoltà e gli ostacoli a fermare il Napoli Primavera di Roberto Baronio. Gli azzurrini aspettano un anno, ma trovano il riscatto contro il Benevento che, nella passata stagione, li aveva eliminati dalla Coppa Nazionale. Le reti di Sgarbi, Mezzoni e Guadagni, tutte nel supplementare, sono un'iniezione di fiducia importante per tutto il gruppo in questa fase iniziale dell'anno.



E pensare che il Benevento aveva ricominciato proprio come aveva finito. La prima frazione era stata di dominio giallorosso per larghi tratti con i sanniti che hanno spaventato un Napoli ampiamente rimaneggiato da Baronio visti i molteplici impegni e che doveva scontare le assenze di due punti di riferimento come Gaetano e Palmieri. Mantenuto il pari all'intervallo, gli azzurrini sfiorano il gol nella ripresa, ma la gara non si sblocc e si finisce al supplementare.



Dopo i primi quindici minuti di sostanziale equilibrio, la gara si sblocca grazie ai nuovi entrati: Baronio azzecca le sostituzioni e la gara si sblocca al minuto 115 con Sgarbi che prima si procura e poi trasforma il rigore. Il primo vantaggio è adrenalina per i padroni di casa che volano via come il vento presente a Frattamaggiore: in due minuti Mezzoni prima e Guadagni poi siglano il 3-0 finale che vale il passaggio al secondo turno eliminatorio.

