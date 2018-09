Napoli, che voglia di Champions: venduti 13mila mini-abbonamenti

Il campionato, si, ma anche l'Europa ad affascinare la stagione azzurra. Napoli ed i napoletani pensano alla Juventus, per il big match del prossimo sabato allo Stadium, ma poi sarà tempo di aprire il sipario alla Champions League che torna a Napoli. In città arriva il Liverpool di Jurgen Klopp, finalista sconfitta dell'ultima edizione, in una gara già vista in amichevole quest'estate e di certo impegnativa per gli azzurri.



L'idea della società azzurra di proporre mini-abbonamenti a prezzo contenuto per le tre gare europee al San Paolo, però, sembra aver fatto breccia nel cuore dei napoletani. Secondo i dati forniti da Calcio e Finanza, sarebbero già circa 13mila le tessere rilasciate nelle prime ventiquattro ore di vendita, una grande risposta se si pensa che nella passata stagione gli abbonamenti venduti per il campionato furono solo 6mila. Ci si aspetta il tutto esaurito contro le big Liverpool e Paris Saint Germain, con anche il ritorno a Napoli di Edinson Cavani, ma la speranza del club è di avere uno stadio pieno anche contro la Stella Rossa.



Questi i prezzi:



Tribuna d’Onore € 370,00 + € 3,00 (prevendita) – acquistabile esclusivamente presso i punti plus

Tribuna Posillipo € 270,00 + € 3,00 (prevendita)

Tribuna Nisida € 150,00 + € 3,00 (prevendita)

Distinti € 110,00 + € 3,00 (prevendita)

Curve € 60,00 + € 3,00 (prevendita)



Da domenica 30 settembre, invece, saranno in vendita i tagliandi per la singola gara contro il Liverpool, con questi prezzi:



Tribuna d’Onore € 200,00 acquistabile esclusivamente presso i punti plus

Tribuna Posillipo € 140,00

Tribuna Nisida € 95,00

Tribuna Family Adulto € 30,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00



© RIPRODUZIONE RISERVATA