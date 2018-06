Napoli-Vrsaliko, è la volta buona Per la porta spunta anche Consigli

di Pino Taormina

Areola schianta i sogni del Napoli che sperava di poter chiudere con il franco-filippino già in queste ore. Il Psg attende ancora da Mino Raiola il via libera per Donnarumma, che potrebbe arrivare domani quando la Uefa annuncerà i provvedimenti sul Milan (si parla di esclusione dalle coppe e maxi-multa da 30 milioni di euro) che di fatto potrebbero ridimensionare i piani rossoneri e spingere a fare cassa mettendo in vendita Gigione. Senza dimenticare che su Areola c’è pure la Roma.



PORTA VUOTA

Al momento gli imbarazzi sono tutti lì, tra i pali. Il Napoli ne cerca tre di portieri, magari due se Sepe accetta di fare il rincalzo (è disponibile, ma vorrebbe un aumento dello stipendio). Sfumato anche Lunin, che è andato al Real Madrid. Le piste italiane portano a Meret, Consigli e Sportiello. Per Meret l’Udinese chiede quasi 35 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva. Certo, l’idea di Pozzo di scatenare un’asta non sembra andata a buon fine, perché solo la Fiorentina ha mostrato interesse per il baby friulano. Allora? De Laurentiis vuol chiudere a 20 milioni e i rapporti con la famiglia Pozzo lasciano pensare che una intesa è sempre possibile. Ma ora c’è anche Consigli, che il Sassuolo non considera incedibile. Si tratta. Così come caldissima la pista che porta a Karnezis, greco con un po’ di esperienza in più.



RITORNO DI FIAMMA

Non c’è finestra di mercato dove non faccia la sua comparsa Sime Vrsaljko: l’agente Riso lo ha offerto a mezza serie A, Napoli compreso. Ipotizza una formula allettante: il prestito con riscatto. Il ds Giuntoli non ha scartato l’idea, al di là del futuro di Hysaj, cercato dal Chelsea ma che difficilmente di muoverà dal Napoli. In caldo c’è Lainer del Salisburgo che come vice Hysaj sarebbe l’ideale. Maggio non rinnova e probabilmente si accasa al Chievo.



DENTRO O FUORI

Ecco, qui il nodo è Hamsik. Marek insiste per andare via, e lo ribadirà il suo agente Venglos la prossima settimana quando chiederà un nuovo incontro a De Laurentiis. Difficile che il patron faccia sconti, Hamsik andrà via solo se ci sarà chi porta 30 milioni. E offerte di questo tipo non arrivano neppure dalla Cina. Ma serve una data-limite: e per il Napoli è il 2 luglio.



UFFICIALE

Nei prossimi giorni verranno formalizzate due operazioni: la cessione di Jorginho al Manchester City per 58 milioni e l’acquisto di Fabian Ruiz del Betis Siviglia per 30 milioni di euro. Operazione che vanno limare solo nei dettagli ma praticamente già concluse anche perché con i Citizens si è già allo scambio dei documenti. Guardiola avrà il regista che tanto lo ha impressionato nel Napoli di Sarri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA