Arrivano rumors dall'Inghilterra: Napoli e West Ham tornano su Arias

È arrivato a Madrid solo la scorsa estate dopo una lunga telenovela di mercato, ma Santiago Arias potrebbe già essere in odore di nuova cessione. Il terzino colombiano dell'Atletico ha giocato fin qui solo tre volte, collezionando in Liga appena 38 minuti complessivi. La sua situazione con Simeone non sembra delle migliori e allora le squadre interessate a lui qualche mese fa sembrano essere di nuovo in allarme.



Questo quanto riportato da Talk Sport, emittente radio inglese che ha specificato le attenzioni del West Ham per il 26enne colombiano. Gli «Hammers» sono pronti ad inseguire ancora sul mercato il terzino ex PSV e presente agli scorsi Mondiali, ma sul calciatore ci sarebbe ancora anche il Napoli, che lo aveva visionato in estate prima di scegliere Kevin Malcuit.

