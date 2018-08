Napoli, che progressi Younes: a grandi passi verso il rientro

Il suo sembrava un infortunio capace di tenerlo lontano dai campi per diversi mesi, invece il lavoro di recupero di Amin Younes procede a grandi passi verso il rientro. Il tedesco, ormai calciatore del Napoli a tutti gli effetti già da un po', non perde occasione per testimoniare via social i progressi fisici a Castel volturno ottenuti in queste ultime settimane.



Anche questa mattina, l'ex esterno dell'Ajax ha pubblicato su Instagram il lavoro individuale che sta portando avanti insieme allo staff medico del Napoli. La speranza è di riaverlo almeno a disposizione in gruppo prima di Natale, per poterlo aggregare al resto della comitiva napoletana.





