Napoli, Younes suda anche d'estate: «Lavoro duro, non ci fermiamo mai»

Un finale di campionato in crescento, tanto positivo da meritare la riconferma. Amin Younes ha convinto Carlo Ancelotti e il prossimo anno farà parte della squadra azzurra pronta ad affrontare una stagione importante in Italia ed in Europa. L'esterno tedesco offre soluzioni e varianti tattiche importanti e sembra ristabilito completamente anche dal punto di vista fisico.



Già da qualche settimana, infatti, Younes si sta allenando individualmente per non farsi trovare impreparato ai nasti di partenza della prossima annata. Il tedesco, dopo la rottura del tendine d'Achille ed il lungo infortunio, sa bene ora che è importante arrivare al meglio della condizione già al ritiro di Dimaro. «Mai fermarsi» ha scritto Amin sui social ai fan, dopo aver condiviso le immagini dei suoi allenamenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA