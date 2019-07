E l'ex ribelle Younes diventa la nuova scommessa azzurra

di Bruno Majorano

Da oggetto misterioso a potenziale capolavoro del mercato del Napoli: lo strana storia di Amin Younes. Del tedesco, infatti, si ricordano soprattutto i capricci. Ovvero quelli dell'inverno 2018, quando era promesso sposo del Napoli, ma poco desideroso di approdare in azzurro. Giuntoli lo aveva bloccato già a gennaio, ovvero quando era andato in scadenza con l'Ajax, ma prima di poterlo accogliere aveva dovuto aspettare la fine del campionato. In mezzo tanto parlare, tante chiacchiere e pochi fatti. Perché proprio poco prima di diventare un giocatore del Napoli a tutti gli effetti, Younes aveva subito un grave infortunio (rottura del tendine d'Achille), motivo per il quale il giocatore non si è praticamente visto prima di dicembre.



