Younes a Napoli, chi si rivede: «Sarà in ritiro con Ancelotti»

«Amin Younes è del Napoli e il suo futuro è là. Onestamente avrei comunque trovato difficile la possibilità che il Genoa potesse imbastire una trattativa con il Napoli per il ragazzo, dal momento che non credo proprio che la società di De Laurentiis voglia privarsi del giocatore neanche in prestito». Lo ha detto al sito calciomercato.com il procuratore Nicola Innocentin che cura gli interessi del tedesco di origine libanese dell'Ajax che ha firmato a gennaio con il Napoli ma ha fatto un...

