Napoli, Younes adesso scalpita: «Che voglia di giocare al San Paolo»

di Delia Paciello

Questa volta nessun ripensamento per Amin Younes, ora sembra davvero deciso: «Non vedo l’ora di giocare in questo stadio», fa sapere il giocatore postando una foto dalla tribuna del San Paolo. Il figliol prodigo è tornato definitivamente in casa Napoli, ha già avuto modo di assaporare e conoscere l’atmosfera magica del popolo azzurro e ha promesso di sposarne la causa: ora scalpita per tornare in campo e riconquistare la fiducia dei napoletani mettendosi al servizio della squadra. Manca in effetti dal rettangolo verde da ormai un bel po’: l’infortunio al tendine d’Achille ancor prima del ritiro di Dimaro non gli ha consentito di allenarsi e giocare con i suoi nuovi compagni. Ma per fortuna il recupero procede a grandi passi ed è vicino al rientro.



Sicuramente prima di Natale Ancelotti potrà inserirlo nelle sue rotazioni e già nelle prossime settimane potrebbe esordire davanti al pubblico napoletano. Arrivato da svincolato in estate dopo le peripezie dello scorso gennaio, ora l’attaccante è pronto ad essere la nuova arma di re Carlo: grazie alla sua ottima tecnica individuale, all’abilità nel dribbling e nel servire assist può adattarsi in diverse posizioni del reparto offensivo e punire gli avversari con i suoi tiri, specialmente dalla parte sinistra del campo.







Ma non è l’unico pronto a rientrare: presto il Napoli potrà nuovamente contare sulle prestazioni di Ghoulam. I due hanno infatti ripreso ad allenarsi col pallone e certamente la loro tenacia e positività saranno un punto a favore per riprendere a pieno ritmo l’attività.



Vicino anche ritorno di Meret, infortunatosi in Val di Sole: il portiere ha ripreso pian piano ad allenarsi in maniera più intensa e potrebbe presto tornare a difendere la porta azzurra dando fastidio a Ospina e Karnezis, che durante la sua assenza hanno guadagnato la stima dei tifosi.

