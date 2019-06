di Pino Taormina

Sicuro che il Napoli ha rinunciato a Zapata? Occhio, perché una volta fatto cassa cedendo gli esuberi, ecco che De Laurentiis potrebbe tornare alla carica per il colombiano dell'Atalanta. Di certo, ne ha già lungamente parlato, anche recentemente, con Percassi ma l'Atalanta, che prenderà parte alla Champions, vende solo a un prezzo stellare. Insomma, operazione complicata. Ma Zapata è proprio quel tipo di punta che ad Ancelotti non dispiacerebbe disporre.



Non impressioni il fatto che De Laurentiis stia scaricando per intero sulle spalle di Ancelotti la scelta di James Rodriguez. Non è che non gli piaccia, di lui sa tutto, ma solo non vuole far lievitare in maniera particolare il tetto degli ingaggi: al Bayern il colombiano percepiva 6,5 milioni netti a stagione ed è quello che ha chiesto di guadagnare a Napoli. L'affare è vicino alla sua conclusione ma è evidente che il suo arrivo potrebbe scatenare le richieste di rinnovo degli altri. Ed è quello che teme il club sempre assai attento a certi equilibri nello spogliatoio. In linea di massima, invece, l'intesa con il Real non è assai distante: il Bayern Monaco ha pagato in due rate 13 milioni per il prestito oneroso biennale del numero 10. Con riscatto, non esercitato, di 42 milioni. Ecco: diciamo che è questa è la richiesta di Florentino a Mendes (circa 45 milioni). Ancelotti vuole a tutti i costi James Rodriguez e il Napoli è sicuro che alla fine riuscirà ad accontentarlo. Il tecnico di Reggiolo prenderebbe davvero assai male il mancato attivo di James.



